В Пентагоне подтвердили, что США расширяют программу подготовки ВСУ

16 декабря, 00:38
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Обучение украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

Обучение украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

США расширяют программу подготовки защитников Украины в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер во время брифинга в четверг, 15 декабря, сообщает CNN.

«Отработка общевойсковых боевых маневров — это логичный следующий шаг в наших усилиях по подготовке ВСУ, которые начались в 2014 году», — заявил Райдер.

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По словам представителя Пентагона, в рамках программы, которая начнется в январе и будет проводиться в Германии учебным командованием 7-й армии США (командования армии США в Европе и Африке), обучение каждый месяц будут проходить около 500 украинских солдат.

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AP со ссылкой на Райдера пишет, что США планируют «дать [украинским военнослужащим] продвинутый уровень коллективной подготовки, который позволит проводить эффективные общевойсковые операции и маневры на поле боя».

Ранее CNN сообщал, что США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных и изменить подход к обучению.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военные учения Германия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Пентагон Минобороны США Обучение Подготовка Военная подготовка Война России против Украины

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