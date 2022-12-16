В Пентагоне подтвердили, что США расширяют программу подготовки ВСУ 16 декабря, 00:38 Обучение украинских военных (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ via Facebook)

США расширяют программу подготовки защитников Украины в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер во время брифинга в четверг, 15 декабря, сообщает CNN.

«Отработка общевойсковых боевых маневров — это логичный следующий шаг в наших усилиях по подготовке ВСУ, которые начались в 2014 году», — заявил Райдер.



По словам представителя Пентагона, в рамках программы, которая начнется в январе и будет проводиться в Германии учебным командованием 7-й армии США (командования армии США в Европе и Африке), обучение каждый месяц будут проходить около 500 украинских солдат.

Видео дня

AP со ссылкой на Райдера пишет, что США планируют «дать [украинским военнослужащим] продвинутый уровень коллективной подготовки, который позволит проводить эффективные общевойсковые операции и маневры на поле боя».

Ранее CNN сообщал, что США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных и изменить подход к обучению.