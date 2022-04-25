Пентагон расширит учения для украинских военных 25 апреля, 14:05 Цей матеріал також доступний українською США расширят обучение украинских военных работе с новым оружием (Фото:defense.gov)

Пентагон намерен расширить военную подготовку украинских военнослужащих, которая касается работы с новыми системами вооружения.

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Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, комментируя итоги визита госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев.

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Остин отметил усилия США по ускорению поставок этого оружия, которое теперь прибывает в течение нескольких дней после объявления.

Он добавил, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запасных частей из других стран.

Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.



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