США расширили санкции против Ирана из-за поставок дронов России 31 января, 23:55 Иранский дрон над Украиной (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

США наложили новые торговые ограничения на семь иранских компаний за производство беспилотников, используемых Россией для нападения на Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.

Под санкции попали следующие иранские организации: Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation.

Видео дня

Компании были добавлены в список тех, кто осуществляет деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Дополнения к списку организаций Минторговли были опубликованы в предварительной заявке в ежедневном журнале правительства и будут официально опубликованы 1 февраля.

Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке заявила, что санкции не влияют на мощности Ирана по производству беспилотников, потому что все его беспилотники производятся внутри страны.

«Это убедительный признак того, что беспилотники, сбитые в Украине, с использованием частей, изготовленных западными странами, не принадлежит Ирану», — заявили Иранские дипломаты.

30 января Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников — государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, которую считают крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании Aerospace Industries Organization (AIO), курирующей разработку баллистических ракет.