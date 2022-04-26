«Кастрировать» Россию: в США хотят ослабить армию Путина настолько, чтобы она не могла напасть на другие страны — CNN 26 апреля, 15:03 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Люди фотографируются на фоне поврежденной российской военной техники в Киевской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Накануне, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин после визита в Киев заявил на пресс-конференции, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не смогла повторить агрессию в Украине.

НВ публикует перевод статьи CNN о том, о какой смене стратегии США в отношении России свидетельствует это заявление.

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«Единственное решение — победа Украины»

Поскольку вторжение России в Украину превратилось в войну на истощение без какого-либо серьезного мирного соглашения, США и их союзники начали говорить о новой, более долгосрочной цели войны: победить Россию настолько решительно на поле боя, чтобы это удержало ее от повторного подобного нападения.

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Это сообщение было наиболее четко донесено в понедельник, 25 апреля, когда министр обороны Ллойд Остин сказал журналистам после поездки в столицу Украины город Киев, что «мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что сделала во время вторжения в Украину».

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что комментарии Остина согласуются с целями США в последние несколько месяцев: «сделать это вторжение стратегическим провалом для России».

«Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей состоит в том, чтобы ограничить способность России сделать что-то подобное снова, как сказал госсекретарь Остин. Поэтому мы передаем украинцам оружие и оборудование, чтобы они могли защитить себя от России, и поэтому мы используем санкции и контроль над экспортом, которые непосредственно нацелены на российскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать и нападать на своих соседей», — добавил он.

По словам высокопоставленного представителя администрации, чиновники, ездившие с Остином, сообщили, что он планировал повторить этот месседж. Россия выходит из конфликта слабее, чем до этого — это идея, на которую ссылались другие представители администрации Байдена. Чиновники США, однако, ранее не хотели настолько прямо заявлять, что цель США состоит в том, чтобы Россия потерпела поражение и была кастрирована в военном отношении в долгосрочной перспективе, сохраняя осторожный оптимизм в отношении того, что какое-то урегулирование путем переговоров может быть достигнуто. Один восточноевропейский чиновник сказал CNN, что умонастроение оказалось невероятно разочаровывающим. «Единственное решение этой проблемы — победа Украины», — отметил он.

Остановить агрессию России навсегда

Сдвиг в стратегии произошел за последние несколько недель, о чем свидетельствует растущая терпимость к повышенному риску, связанному с отправкой более сложного западного оружия, и это отражение веры в то, что цели Путина в Украине не прекратятся, если ему удастся захватить часть Украины, которой не было после аннексии Крыма в 2014 году, заявил британский дипломат.

«Даже если они придумают какое-то решение, где (Путин) получает часть Донбасса, и все это станет латентным, логика подсказывает, что это еще не весь путь. Поэтому то, что вы можете выиграть на поле боя в этом окне, не только краткосрочная победа, это также и долгосрочная стратегия».

Сейчас среди чиновников США и Запада растет осознание — особенно после массового убийства россиянами мирных жителей в украинском городе Буча — что России нужно причинить такой сильный экономический и военный ущерб, чтобы ее агрессия была остановлена ​​навсегда. Об этом CNN заявили американские и западные чиновники.

«Она [Россия] уже потеряла значительную часть военного потенциала и, откровенно говоря, значительную часть войск. И мы хотим, чтобы они не могли быстро восстановить этот потенциал», — сказал Остин.

По данным источников CNN, представители администрации Байдена настроены оптимистично и считают это достижимой целью. Представители администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США.

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«Инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота»

США уже начали отправлять Украине более тяжелое и сложное оборудование, от чего они воздерживались в прошлом, в том числе 72 гаубицы и тактические беспилотники Phoenix Ghost.

«Мы рассматриваем это как инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие», — сказал источник в Конгрессе, осведомленный о продолжающейся военной помощи Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам в понедельник, что, хотя «очевидно, что прямо сейчас война идет в Украине», США и их союзники «также стремятся помешать (России) расширить свои усилия и цели президента Путина за ее пределы».

Чиновники, однако, отметили, что США и их союзники действуют осторожно, когда речь идет о наказании России — как из-за сопутствующего ущерба, который жесткие санкции могут нанести мировой экономике, так и из-за риска того, что Путин может разозлиться, если его слишком сильно загнать в угол.

Источник, знакомый с оценками разведки США в отношении России, сказал, что «несомненно, существует баланс, который необходимо учитывать» при наказании страны, «независимо от того, идет ли речь о санкциях или о военной и разведывательной поддержке».

Этот человек добавил, что, хотя США все еще оценивают, что путинские красные линии в отношении применения ядерного оружия не изменились, «одной из этих красных линий является стабильность режима», — сказали они, имея в виду, что Путин может сорваться, если он почувствует, что его правление всерьез находится под угрозой.

Официальный представитель США отдельно сказал, что, по его мнению, комментарии Остина не были полезными по этой причине, а также потому, что они могут сыграть на руку российской пропаганде, согласно которой поддержка Украины НАТО и США является демонстрацией силы.

Цель и возможность отмены санкций

Цель состоит не в том, чтобы сказать россиянам, что «США и НАТО ослабят вас во что бы то ни стало», а в том, что Запад будет стремиться наказывать Россию, пока она находится в состоянии войны с Украиной.

Представитель Госдепартамента заявил, что санкции, введенные США и их союзниками, «являются ответом на агрессивную войну Путина в Украине. Их цель — предотвратить покупку Пуиным большего количества боеприпасов, оружия и ракет — остановить его финансирование своей военной машины, чтобы остановить убийства. Они также предназначены для наказания тех, кто активно поддерживает неспровоцированную, жестокую войну Путина. Речь идет не о причинении вреда российскому народу».

До сих пор неясно, что США будут делать с санкциями, если Россия заключит значимое мирное соглашение с Украиной и выведет свои войска. Несколько источников сообщили CNN, что в этом случае США, вероятно, рассмотрят вопрос об отмене одних санкций в знак доброй воли, сохраняя при этом другие. По словам источников, США и их союзники, в том числе Великобритания, также взвешивают возможность механизма «отката», который позволит им быстро возобновить санкции, если Москва нарушит какие-либо договоренности, достигнутые с Киевом.

Но поскольку конфликт все еще в разгаре, а перспективы мирного соглашения выглядят все более туманными, эти варианты очень далеки от реализации, заявили чиновники. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал в марте, что изменение поведения России должно быть «необратимым», прежде чем США рассмотрят вопрос об отмене санкций. «Они захотят убедиться, что все, что сделано, на самом деле необратимо, что это не может повториться снова, что Россия не начнет заново и не сделает то же самое, что она делает сейчас, через год, два или три года», — сказал Блинкен в интервью NPR.

Ослабление опасений США из-за плохих результатов РФ на поле боя

По словам чиновников, плохие результаты России и значительные потери на поле боя значительно способствовали все более смелой позиции США.

Тогда как раньше Вашингтон был обеспокоен тем, что отправка тяжелой артиллерии может быть воспринята как провокация, за последний месяц Байден объявил о новых поставках танков, ракет и боеприпасов на миллиарды долларов, что свидетельствует о том, что некоторые первоначальные опасения по поводу эскалации конфликта ослабли.

США также готовятся обучить украинские вооруженные силы работе с более современными системами вооружений, которые могут быть использованы НАТО, сказал Остин журналистам в понедельник, 25 марта. Этот шаг позволит США и их союзникам предоставить Украине более мощное оружие, поскольку эти системы более доступны, чем оборудование советской эпохи, которое Западу приходилось выискивать до сих пор.

«Одновременно происходит ряд сдвигов. Во-первых, мы рассматриваем будущие возможности, и это связано с артиллерией и более современным вооружением. Во-вторых, давайте выиграем на поле боя», — сказал британский дипломат.

Сам Байден неуклонно усиливал риторику в описании Путина — переходя от того, чтобы называть его военным преступником, к словам, что он не может оставаться при власти, и обвинении его в совершении геноцида — несмотря на опасения некоторых из его советников, что формулировки могут привести Путина в ярость.

Но президент, по словам людей, знакомых с разговорами, объяснил, почему эти опасения не столь значительны, в частном порядке, заявив, что сформулировать то, что совершенно очевидно, важнее, чем рисковать возможной эскалацией. И он подчеркнул, что военный потенциал России не представляется настолько сильным, как когда-то считали США.

Посол Натан Сейлз, который до 2021 года исполнял обязанности заместителя секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека в Государственном департаменте, сказал, что «суть» заключается в том, что «более слабая Россия означает более стабильный мир», и что США должны подготовиться к своей политике в отношении России.

«Пока Путин командует, Россия будет действовать злонамеренно. Поэтому мы не можем надеяться, что Россия будет действовать конструктивно и ответственно в Европе или в более широкой международной системе», — сказал он. Сейлз добавил, что поэтому США должны подготовиться к «длительному периоду» своей политики в отношении России, направленной на ограничение ее способности «причинять вред всему миру».



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