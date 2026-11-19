Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 17 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Стефани Лекок)

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби раскритиковал украинские удары большой дальности по территории России во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе , а затем досрочно покинул встречу, не выслушав секретный доклад министра обороны Украины. Его позиция вызвала возмущение у европейских союзников, усмотревших в ней поддержку российских нарративов.

Об этом сообщает The Telegraph.

Немецкие источники сообщили The Telegraph, что поведение Колби вызвало беспокойство среди европейских союзников. Во время открытой части заседания он заявил, что США выступают против ударов на большие расстояния и не видят военной пользы от атак вглубь России. Большинство участников были озадачены этой позицией, ведь считают такие удары эффективными с военной точки зрения и способными дестабилизировать режим российского диктатора Путина.

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После переговоров министр обороны Великобритании Уэс Стритинг выступил в защиту украинской тактики. Он заявил, что удары на большие расстояния помогают ослаблять российскую военную машину, выигрывая время и спасая жизни.

По словам собеседника издания, Колби ушел сразу после своего заявления и даже не выслушал секретный доклад Хмары. В нём, как утверждает источник, было чётко отмечено, что удары по России с большого расстояния являются важной составляющей военных усилий и уже оказали, а также будут оказывать значительное влияние.

Источник также назвал позицию США ироничной, учитывая, что американские военные сами применяли удары на большие расстояния во время войны с Ираном.

«Как американцы могут наносить удары на большие расстояния по Ирану, а затем критиковать страну, которая защищается от незаконной агрессии, за использование той же тактики?» — отметил собеседник.

Другой источник подтвердил The Telegraph, что Колби досрочно покинул встречу. По его словам, американский чиновник ушел после завершения общения с прессой. Остальную часть заседания США представлял посол при НАТО Мэтью Витакер.

Сообщалось, что Колби должен был успеть на самолет из расположенного неподалеку аэропорта. После завершения заседания он провел пресс-конференцию примерно в 17:00 по местному времени в штаб-квартире НАТО, а затем отправился в аэропорт.

Немецкие источники заявили, что всё больше обеспокоены позицией администрации Дональда Трампа, которая в ходе переговоров по Украине фактически продвигает российские нарративы, несмотря на ведущую роль США в НАТО.

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Один из источников отметил, что Колби больше напоминал представителя российской стороны, чем Украины. По мнению собеседника, сосредоточение внимания исключительно на ситуации на линии фронта и ударах средней дальности лишает Украину важного инструмента для срыва оперативно-стратегических планов России.

«В этой комнате именно США были единственной страной, которая поддерживала российскую версию событий, а не позицию Украины и остальной коалиции», — сообщил источник.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус уже раскритиковал высказывания Колби по поводу Украины, назвав их глупыми.

16 ноября украинские военные уничтожили часть Крымского моста. Это сооружение стало символом власти российского диктатора Владимира Путина в России и на захваченных им территориях.

17 ноября Великобритания объявила о выделении Украине 240 млн фунтов стерлингов (около 316 млн долларов) на укрепление противовоздушной обороны в преддверии зимы. Пакет помощи предусматривает поставку более 1000 ракет и пусковых установок малой дальности, которые доказали свою эффективность в борьбе с российскими реактивными беспилотниками.

Об оказании помощи объявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.