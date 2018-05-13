США раскритиковали ситуативный альянс Германии и РФ по Северному потоку-2

Посол США в Германии Ричард Гренелл выступил с критикой проекта газопровода Северный поток-2, при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой.

В интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe он заявил, что США "очень обеспокоены" из-за Северного потока-2. Посол предупредил Германию и Европу о российском влиянии через этот проект.

Как пишет DW, Гренелл подчеркнул, что США тесно работают с теми европейцами, которые разделяют эти опасения. Он также назвал "очень проблематичной" нынешнюю стратегию по газопроводу.

В начале мая 2018 года в Германии начали строительство Северного потока-2, хотя еще не все страны дали разрешение на строительство этого газопровода. Правительство канцлера Ангелы Меркель всячески поддерживает это строительство, утверждая, что в его основе только экономический интерес.

Проект газопровода резко критикует Украину и центрально-европейские страны, которые считают, что его реализация приведет к фактическому уничтожению украинской газотранспортной системы.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что 12 ноября 2017 года глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Тогдашний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды.

В связи с этим Россия была вынуждена разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.