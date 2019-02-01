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США работают над вариантами военного ответа на нарушение РФ ракетного договора - Трамп

Сегодня, 16:45
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EPA

США приостанавливает свое участие в ДРСМД со 2 февраля

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в ответ на ускоренное развертывание Россией своих новых ракет 9М729 приступит к созданию собственного вооружения такого типа.

Об этом говорится в заявлении американского президента на его официальном сайте.

Таким образом, после нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Вашингтон также приостанавливает свое участие в нем и отказывается от взятых на себя обязательств.

"Мы будем продвигаться вперед в разработке наших собственных вариантов военного ответа и намерены работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить РФ любых военных преимуществ от ее незаконных действий", - заявил Трамп.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что у США "нет доказательств".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на фоне создания Россией новой системы крылатых ракет 9М729 заявление Кремля об отсутствии доказательств нарушения ДРСМД выглядит неубедительным.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В то же время, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.

Теги:   Дональд Трамп Россия США Ракеты

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