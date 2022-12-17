США пытались помешать ВСУ ликвидировать главу Генштаба РФ Герасимова — NYT 17 декабря, 20:51 Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Белый дом попытался помешать Украине ликвидировать начальника российского Генштаба Валерия Герасимова во время его поездки на линию фронта в Украину в апреле, сообщает NYT со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

По данным источников, США скрыли информацию от украинцев о визите Герасимова на фронт, опасаясь, что ВСУ атакуют российского чиновника. Вашингтон считал, что убийство генерала РФ может привести к резкой эскалации конфликта, а американцы не хотели «развязывать войну между Соединенными Штатами и Россией».

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Украинские силы все равно узнали о планах генерала. По данным издания, официальные лица США просили украинцев отменить атаку.

«Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: «Эй, это уже слишком», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Однако сообщение пришло слишком поздно и ВСУ сообщили американцам, что уже начали атаку на позиции россиян.

По официальным данным, в результате удара погибли десятки россиян. Генерал Герасимов не был одним из них. После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

28 апреля СМИ сообщили, что в захваченный украинский город Изюм Харьковской области лично приехал Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма было уничтожено два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни российских оккупантов. По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Советник главы МВД Антон Геращенко 1 мая написал, что Герасимова могли ранить под Изюмом. Но позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что Герасимов действительно был под Изюмом, но нет подтверждения, что он был ранен.