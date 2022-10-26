США прямо предупредили Путина о последствиях использования ядерного оружия — Блинкен 26 октября, 21:35 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предупредил российского диктатора Владимира Путина о последствия любого применения ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN.

«Мы также прямо и очень четко сообщили россиянам, президенту Путину, о последствиях», — сказал дипломат.

Блинкен не уточнил, кто и как сообщил об этом Путину. Он добавил, что США «очень внимательно» следят за ядерными угрозами Кремля, но «не видят никаких причин для изменения ядерной позиции».

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Дипломат добавил, что обвинения России о том, что Украина якобы хочет использовать «грязную бомбу», является «еще одной выдумкой» и «верхом безответственности со стороны ядерной державы».

«Причина, по которой это конкретное обвинение вызывает у нас определенную озабоченность, заключается в том, что у России есть опыт проецирования, то есть обвинения других в том, что они сами сделали или собираются сделать», — сказал Блинкен.

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу позвонил министрам Китая и Индии и также рассказал им о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».