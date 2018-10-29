США проводят консультации с союзниками по выходу из ракетного договора с Россией - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Штаты проводят консультации с европейскими союзниками по договору о контроле над вооружениями, в то время, как члены НАТО призывают Вашингтон попытаться убедить Россию соблюдать соглашение, а не выводить из него США, передает Голос Америки.

"Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я уже сказал, консультации продолжаются", – заявил Мэттис в беседе с журналистами, сопровождающими его в поездке в Прагу.

В ходе короткой остановки в Праге он встретится со своим чешским коллегой, а также премьер-министром Андреем Бабишем.

Мэттис заявил, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это будет в некотором роде "кульминационный момент".

Дипломатические источники сообщили, что европейские страны-члены НАТО 25 октября призвали США не выходить из договора, а попытаться убедить Россию вернуться к его соблюдению, стремясь избежать раскола в альянсе, которым может воспользоваться Москва.

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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.