США провели внеплановый полет над Украиной на фоне событий в Керченском проливе Сегодня, 17:33 78 Цей матеріал також доступний українською США вместе с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины (иллюстративное фото)

В четверг, 6 декабря, США вместе с союзниками провели внеплановый полет над территорией Украины согласно Договору об открытом небе.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

"Время полета выбрано таким образом, чтобы подтвердить Украине и другим союзникам поддержку США", - говорится в заявлении Пентагона.

В Минобороны осудили агрессию РФ в Керченском проливе, когда Россия захватила три украинских корабля вместе с экипажем, а затем заблокировала проход судов через пролив:

"Неспровоцированная атака России на украинские суда опасна эскалацией и является образцом угрожающего и провокационного поведения".

В то же время, в заявлении отмечается, что США хотели бы улучшения отношений с РФ, однако этого не произойдет, пока Россия будет продолжать свои незаконные дестабилизирующие действия в Украине и мире.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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