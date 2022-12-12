США провели с Китаем «откровенные и предметные» переговоры, одной из тем была Украины — CNN 12 декабря, 17:48 Си Цзиньпин (Фото:Jack Taylor/Pool via REUTERS)

Представители США и Китая провели «откровенные и предметные» переговоры, которые касалась войны России против Украины, сообщает СNN со ссылкой на собственные источники.

Встреча состоялась в китайском городе Ланфане. Официальные лица США встретились с заместителем министра иностранных дел Китая Се Фэном 11 и 12 декабря.

Одной из тем, о которых говорила американская сторона, был вопрос «возвращения домой граждан США, незаконно задержанных или подпадающих под запрет на выезд из Китая», сказал чиновник.

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Делегация США также затронула темы войны России против Украины и угрозу со стороны Северной Кореи, сообщает CNN.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фань Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину.