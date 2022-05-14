США проведут ротацию более 10 тысяч военных в Европе 14 мая, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Военные (Фото:chaikong2511/pexels)

США в ближайшие недели проведут ротацию более 10 тысяч военнослужащих в Европе. Развертывание является заменой подразделений

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Об этом заявил во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби.



«США продолжают курс в поддержку сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят армейские подразделения на европейском театре операций», - сказал он.

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При этом Кирби отметил, что ротация носит запланированный характер и является заменой подразделений.

«Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом», – сообщил он.

В частности, штаб 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, развернется вместо штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в зоне ответственности EUCOM. Это около 500 солдат.

Боевая группа 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Кембелл, штат Кентукки, разместит около 4200 солдат, чтобы заменить боевую группу 3-й пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше.

Боевая группа 3-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ, штат Техас, развернет примерно 4200 солдат, чтобы заменить 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии в Германии.

А бригада боевой авиации 1-й бронетанковой дивизии, состоящая из примерно 1800 военнослужащих из Форт-Блисса, штат Техас, заменит 1-ю воздушную кавалерийскую бригаду в поддержку приверженности Соединенных Штатов к Атлантической решимости.

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