Заменить Китай. США обсуждают с Вьетнамом вопросы торговли и экспорта 20 июля, 17:58 Министр финансов США Джанет Йеллен провела встречу с премьером Вьетнама, чтобы усилить торговое сотрудничество между странами и уменьшить влияние Китая на экономику США (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Министр финансов США Джаннет Йеллен провела встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, во время которой обсуждали развитие торговых связей между странами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Медиа раскрывает главные мотивы действий администрации Байдена в отношении Ханоя. Bloomberg предполагает, что Белый дом пытается расширить и реформировать глобальные цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость США от Китая.

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Издание подчеркивает, что Йеллен находится во Вьетнаме после встречи министров финансов в формате G20, который состоялся в Индии. Сотрудничество Вашингтона с Индией и Вьетнамом имеют особое значение для США. По мнению Bloomberg, такие действия США помогут уменьшить зависимость от нескольких государств в поставках критически важных компонентов и товаров, одновременно «защищая свою экономику от геополитических рисков».

Йеллен во время выступления на пресс-конференции с премьером Вьетнама заявила, что диалог с Ханоем является важным приоритетом в деятельности администрации Байдена.

«Соединенные Штаты считают Вьетнам ключевым партнером в продвижении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Углубление наших экономических и безопасностных связей с Вьетнамом в ближайшие месяцы и годы является приоритетом для нашей администрации», — сказала министр финансов США.

Bloomberg объясняет, в чем заключается такой интерес Белого дома к этой стране на Индокитайском полуострове. США смогли установить дипломатические связи с Ханоем в 1995 году, а также нормализовали торговые отношения со своим бывшим врагом в 2007 году, более чем через тридцать лет после окончания войны во Вьетнаме.

На момент перед мировым финансовым кризисом 2008 года взаимная торговля росла постепенно, однако резкими темпами начала увеличиваться из-за действий предыдущего президента США Дональда Трампа.

Тогда 45-й президент США ввел целый ряд пошлин и тарифов на товары китайского происхождения, из-за чего эту нишу очень быстро заняли вьетнамские компании. Это позволило увеличить доходы для Ханоя втрое до суммы в 127 миллиардов долларов США в 2022 году.

Bloomberg подчеркивает, что Вьетнам сохраняет нейтралитет на фоне роста напряжения между США и Китаем, а политические лидеры подчеркивают внешнюю политику независимости и «опорой на собственные силы». Со своей стороны, Вашингтон говорит, что торговля и поставки энергоресурсов являются потенциальными сферами сотрудничества между обеими странами.

Издание резюмирует, что Штаты пытаются улучшить свой дипломатический статус в отношениях с Вьетнамом, ведь находятся в ранге «третьих стран» и хотят получить так называемый «второй уровень сотрудничества». Ведь для Ханоя наивысшими приоритетами в международной политике является сотрудничество с Китаем, Индией, Южной Кореей и РФ, а на втором уровне — страны ЕС и Япония.