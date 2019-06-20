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Иран мог сбить американский дрон по ошибке — Трамп

Сегодня, 21:01
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Иран мог сбить американский дрон по ошибке — Трамп - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил, что ВВС Ирана могли уничтожить американский беспилотник по ошибке.

Об этом он заявил во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает ABC News.

Глава Белого дома отметил, что ему с трудом верится в то, что уничтожение дрона было преднамеренным.

«У меня есть предчувствие — но я могу ошибаться и могу быть прав — что это была ошибка, сделанная кем-то, кто не должен был это делать», — сказал он.

По словам Трампа, какой-то иранский генерал мог допустить эту ошибку. «Это мог быть кто-то достаточно глуп, чтобы сделать это», — сказал он.

Комментируя возможную реакцию Вашингтона на действия Ирана, Трамп ответил: «Вы скоро узнаете».

Напомним, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

Теги:   Ближний восток Иран США Дональд Трамп

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