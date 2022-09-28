Пока есть возможности. США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию 28 сентября, 14:12 США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию (Фото:RGY23/pixabay.com)

Посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

Соответсвующее сообщение появилось на сайте дипломатического ведомства.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок» — сказано в сообщении.

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В ведомстве заявили, что варианты коммерческих рейсов в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки.

«Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе по-прежнему открыты. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять меры самостоятельно», — сказано в сообщении.

Посольство США заявило, что имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США.

27 сентября Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».