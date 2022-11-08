Гумпомощь и продовольствие. Власти США просят банки продолжить операции с российскими компаниями — Bloomberg 8 ноября, 02:18 Американский банк Citigroup (Фото:instagram.com/citi/)

Минфин и Госдеп США негласно призывают банки продолжать оказание базовых услуг российским компаниям Газпром, ФосАгро и Уралкалий. Якобы санкции против РФ не затрагивают гумпомощь, поставки продовольствия и удобрений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки, такие как Citigroup и JPMorgan, продолжать поддерживать связи с некоторыми российскими предприятиями, несмотря на санкции из-за вторжения в Украину.

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По словам собеседников агентства, речь идет о базовых услугах, таких как расчеты в долларах США, платежные переводы и торговое финансирование. Чиновники просят предоставлять их «определенным стратегическим предприятиям» — ФосАгро, Газпрому и Уралкалию.

Представители Citigroup и JPMorgan не ответили на запрос Bloomberg. Представитель Минфина сообщил, что ведомство выпустило пояснение для банковской отрасли о том, что ограничительные меры не затрагивают сферы, касающиеся гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

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Американские банки с осторожностью относятся к сделкам с российскими компаниями, даже с теми, которые не попали под санкции. Из-за этого администрация США пытается убедить их продолжать сотрудничество «в рамках их усилий по предотвращению массового голода на планете», пишет Bloomberg.

«Продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от этих транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что режим санкций на них не распространяется», — цитирует агентство начальника управления Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайена.