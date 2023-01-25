США запросили у Израиля систему Hawk для Украины — СМИ 25 января, 18:44 ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com)

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Израиля ПВО Hawk, чтобы передать их Украине, сообщает Axios со ссылкой израильских и американских чиновников.

В материале говорится, что десять лет назад израильские военные сняли Hawk с вооружения. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию, что около десяти батарей Hawk остаются на хранении в Израиле.

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Высокопоставленные израильские и американские чиновники заявили, что две недели назад Пентагон связался с министерством обороны Израиля и запросил системы Hawk для передачи Украине.

Официальный представитель США сказал, что аналогичные запросы были направлены в несколько других стран, в которых система находилась в эксплуатации или хранилась.

Другой источник издания заявил, что Дрор Шалом, глава отдела политики в Министерстве обороны Израиля, сказал своим американским коллегам, что политика Израиля в этом вопросе не изменилась.

По словам израильского чиновника, Шалом сказал своему коллеге из Пентагона, что израильские системы Hawk «устарели» и не могут функционировать из-за того, что они долгое время находились на хранении без обслуживания.

Но израильские официальные лица говорят, что ответ Шалома на запрос Пентагона был неточным. Они подчеркнули, что, хотя пусковые установки могут быть полностью неисправными, однако они могут быть отремонтированы и использованы.

Министерство обороны Израиля подтвердило Axios в заявлении, что «позиция израильского истеблишмента безопасности [по оказанию военной помощи Украине] не изменилась. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке».

Инфографика: NV

Ранее Испания одобрила передачу Украине пакета военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, а также четыре системы ПВО Hawk. 10 ноября Роблес сообщала, что ее страна отправит Украине еще две системы Hawk.

Также США обещали передать ракеты для комплексов этого типа, чтобы дополнить испанскую помощь.