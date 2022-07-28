Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской испаноязычной пропагандой
Письма были отправлены Павлу Дурову, Парагу Агравалу и Марку Цукербергу (Фото:Pixabay/pexels)
Американские сенаторы призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с распространением российской испаноязычной пропаганды о войне в Украине.
Об этом сообщает The Guardian.
Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди призвали компании тщательнее модерировать страницы российских медиа, в частности RT Espanol и Sputnik Mundo.
«Мы знаем, что кампании по дезинформации со стороны испаноязычных российских государственных СМИ напрямую нанося ущерб нашим национальным интересам», — говорится в письмах сенаторов.
Письма были отправлены генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу и Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.
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