Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской испаноязычной пропагандой

28 июля, 00:42
Письма были отправлены Павлу Дурову, Парагу Агравалу и Марку Цукербергу (Фото:Pixabay/pexels)

Письма были отправлены Павлу Дурову, Парагу Агравалу и Марку Цукербергу (Фото:Pixabay/pexels)

Американские сенаторы призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с распространением российской испаноязычной пропаганды о войне в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди призвали компании тщательнее модерировать страницы российских медиа, в частности RT Espanol и Sputnik Mundo.

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«Мы знаем, что кампании по дезинформации со стороны испаноязычных российских государственных СМИ напрямую нанося ущерб нашим национальным интересам», — говорится в письмах сенаторов.

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Письма были отправлены генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу и Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Facebook Пропаганда Twitter Telegram

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