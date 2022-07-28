Сенаторы США призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с российской испаноязычной пропагандой 28 июля, 00:42 Письма были отправлены Павлу Дурову, Парагу Агравалу и Марку Цукербергу (Фото:Pixabay/pexels)

Американские сенаторы призвали Facebook, Twitter и Telegram усилить борьбу с распространением российской испаноязычной пропаганды о войне в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.



Сенаторы Боб Менендес, Тим Кейн и Билл Кэссиди призвали компании тщательнее модерировать страницы российских медиа, в частности RT Espanol и Sputnik Mundo.

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«Мы знаем, что кампании по дезинформации со стороны испаноязычных российских государственных СМИ напрямую нанося ущерб нашим национальным интересам», — говорится в письмах сенаторов.

Письма были отправлены генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу и Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

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