21 ноября 2018, среда

США прокомментировали избрание представителя Южной Кореи главой Интерпола

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В США поприветствовали избрание представителя Южной Кореи главой Интерпола
Фото: pixabay.com

В США поприветствовали избрание представителя Южной Кореи главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что представитель Республики Корея Ким Чон Ян - это правильный человек на должности главы Интерпола.

Об этом Помпео написал в Twitter.

"Он является правильным человеком, чтобы возглавить один из самых важных правоохранительных органов в мире в своей миссии по сохранению верховенства закона и сделать мир более безопасным", – написал он.

Россиянин Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

21 ноября, в первом туре голосования представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, россиянин Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. В третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.

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