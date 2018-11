США прокомментировали избрание представителя Южной Кореи главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что представитель Республики Корея Ким Чон Ян - это правильный человек на должности главы Интерпола.

Об этом Помпео написал в Twitter.

"Он является правильным человеком, чтобы возглавить один из самых важных правоохранительных органов в мире в своей миссии по сохранению верховенства закона и сделать мир более безопасным", – написал он.

The United States congratulates Kim Jong Yang on his election as @INTERPOL_HQ’s new president. He is the right man to lead one of the world's most critical law enforcement bodies in its mission to preserve the rule of law and make the world a safer place.