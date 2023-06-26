США продолжат санкционное давление на ЧВК Вагнера — Белый дом 26 июня, 23:55 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Правительство США будет продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК Вагнера, чтобы лишить группировку возможности сеять хаос и насилие по всему миру.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы в дальнейшем будем принимать соответствующие меры, чтобы ограничить их способность продолжать сеять хаос и насилие, где бы они ни были», — сказал Кирби.

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Он напомнил, что в отношении ЧВК Вагнера были применены санкции против транснациональной преступной группировки. В то же время, эта военная компания продолжает действовать не только в Украине, но и в странах Африки и других регионах.

Кирби также отметил, что пока рано делать оценки и прогнозы, как «вагнеровцы» будут действовать дальше.

Вечером 24 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.