Соглашение о госдолге США не повлияет на помощь Украине — Белый дом 31 мая, 09:53 Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что не позволит этого. (Фото:REUTERS/Эрин Скотт)

Во вторник, 30 мая, директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта не будет препятствием для администрации президента США Джо Байдена предоставлять Украине дополнительную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отвечая на вопрос, ожидает ли она, что соглашение повлияет на способность администрации получить больше финансирования для Украины, Янг заверила, что не позволит этого.

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«Я этого не сделаю», — сказала Янг.

По словам чиновника, попросившего об анонимности, любая дополнительная военная помощь должна пройти через Конгресс как дополнительная мера, не ограниченная соглашением по федеральным расходам.

Пока неизвестно, когда Белый дом попросит Конгресс о дополнительном финансировании Украины. В декабре президент Джо Байден подписал закон о предоставлении пакета помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов, включенный в законопроект о расходах до конца года. Представители администрации выразили необходимость обеспечить достаточный объем финансирования до конца текущего финансового года в сентябре.

Соглашение, подготовленное при посредничестве Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, будет подвергнуто голосованию в Палате представителей Конгресса США 31 мая. Целью этого соглашения является повышение потолка государственного долга США до размера 31,4 трлн долларов и достижение нового уменьшения федеральных расходов.



