США не намерены прекращать поддержку Украины — Госдеп 5 мая, 02:28 Ведант Пател (Фото:Скріншот PBS NewsHour/youtube)

США не намерены прекращать поддержку Украины, которая в последние дни переживает массированные удары со стороны РФ.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.



«Соединенные Штаты никогда не отвернуться от того, что происходит в Украине», — отметил представитель Госдепартамента США во время брифинга.

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По его словам, с 1 мая РФ нанесла более 145 воздушных ударов по территории Украины. Таким образом оккупанты выпускали более одной ракеты, одного ударного беспилотника или бомбы каждый час в течение 24 часов в сутки четыре дня подряд.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что, несмотря на то, что Украина эффективно использует свою противовоздушную оборону, только за последние три дня в результате атак России было ранено и убито более 100 мирных граждан, среди которых были и дети.

Пател также напомнил, что накануне Белый дом объявил о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.