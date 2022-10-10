США продолжат поддерживать Украину — посол Бринк 10 октября, 20:10 Посольство США в Киеве (Фото:Андрей Бойко/Бабель)

США продолжат поддерживать украинцев, несмотря на сегодняшние массированные атаки россиян.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в комментарии НВ.

Она также добавила, что ее команда продолжает работу в Киеве и не собирается эвакуироваться.

«Моя команда и я здесь, в Киеве, и будем продолжать работать, чтобы помочь Украине защитить себя. Мы продолжим поддерживать правительство и весь народ Украины, несмотря на нападения России на мирных жителей», — заявила она.

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В результате ракетной атаки РФ на Украину утром 10 октября есть погибшие и пострадавшие в Киеве и других городах. Повреждены важные объекты критической инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно об 11 погибших и 89 пострадавших.

