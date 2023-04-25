Салливан ответил республиканцам: поддержка Украины соответствует интересам нацбезопасности США 25 апреля, 03:48 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Помощь Украине совпадает с интересами национальной безопасности США. Администрация президента продолжит свою политику поддержки.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.



Комментируя заявления некоторых республиканцев на эту тему, он заявил, что «слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома». Однако, отметил Салливан, предыдущие президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партии действовали сразу на обоих направлениях.

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«Мы можем заботиться о наших людях внутри страны и делать далеко идущие инвестиции в наш средний класс, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу на будущие годы и десятилетия, а также отстаивать уважаемые ценности во всем мире, в том числе ценности свободы и свободу народа Украины », — сказал он.

Салливан подчеркнул, что у США есть «существенные обязательства» по всему миру, которые «непосредственно касаются национальной безопасности и благосостояния людей в этой стране», и Америка выполнит эти обязательства.

Накануне группа конгрессменов от Республиканской партии написала президенту США Джо Байдену письмо, в котором раскритиковала военную помощь Украине в нынешнем формате.