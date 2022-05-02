Конгрессмен США после визита в Киев: Будем продолжать давление, пока Путин не сдастся 2 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Конгрессмен Грегори Микс (Фото:Голос Америки)

Представители делегации Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что Запад не остановит санкции против России за ее войну в Украине из-за заявлений Москвы об использовании ядерного оружия.



Война России против Украины — главные события 2 мая

Демократ Адам Шифф прокомментировал заявления российских чиновников об угрозе использования ядерного оружия: «Думаю, со стороны российского министра иностранных дел говорить так, как он это делает — глубоко безответственно, и мы не будем запуганы их угрозами, мы продолжим помогать Украине защищать себя», сообщает Голос Америки.

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«Чего Путин не ожидал, это нашего единства… Он думал, что он сможет нас разделить, но ему не удалось этого сделать», — сказал конгрессмен-демократ Грегори Микс, и отметил, что если Владимир Путин прибегнет к оружию массового поражения, например, химическому или ядерному оружия, он столкнется с соответствующими последствиями.

Он добавил, что об ослаблении санкций США и союзников против Кремля речь не идет: «Все будет только расти: давление извне, давление изнутри, ему будет некуда деться, мы будем продолжать, пока он, Путин, не сдастся».

Нэнси Пелоси заявила, что скоро в Украину поступит дополнительная американская помощь и США будут поддерживать Киев до победы в войне.

Она анонсировала скорое подписание президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе.

«Путин…перешел границу много раз. Он совершил военные преступления, он атаковал роддома, при его руководстве были совершены массовые убийства, и США и другие страны должны будут помочь в сборе доказательств… Мы должны спросить, заставит ли его ответить за его военные преступления. Ведь если мы этого не сделаем, вероятность того, что он или кто-то другой сделает это снова, возрастет», — заявил конгрессмен-демократ Джим МакГоверн.



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