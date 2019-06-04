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США продолжат давление на Россию в расследовании крушения MH17 — Помпео

4 июня, 06:29
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США продолжат давление на Россию в расследовании крушения MH17 — Помпео - фото

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Майк Помпео

Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России за применение боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы имели шанс обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать», — заявил Помпео во время пребывания в Нидерландах.

Он отметил, что Россия должна была бы продемонстрировать большее взаимодействие и сделать соответствующие шаги.

«Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается», — заявил госсекретарь США.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук.

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Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на РФ ответственность за крушение лайнера и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласиться с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

Теги:   Авиакатастрофа Малайзия Россия США Майк Помпео MH17

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