США хотят продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем — Reuters

24 августа, 04:47
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Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

США хотят продлить соглашение о научно-техническом сотрудничестве (STA) с Китаем на шесть месяцев. Это необходимо, чтобы оценить возможность дальнейшей работы соглашения, а также провести переговоры с Китаем о внесении в него изменений.

Об этом сообщает Reuters.

«Это краткосрочное продление на шесть месяцев сохранит силу соглашения, пока мы будем искать полномочия для проведения переговоров по внесению изменений и усилению условий STA. Это не обязывает Соединенные Штаты к более долгосрочному продлению», — сказал представитель Государственного департамента агентству.

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В Госдепе добавили, что «четко осознают» вызовы и угрозы от научного сотрудничества с Китаем и не будут делать ничего, что навредит интересам США.

Соглашение о научном сотрудничестве между США и Китаем действует с 1979 года — когда страны установили дипломатические отношения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай США-Китай

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