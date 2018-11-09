США продлили срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

США продлили срок досрочного завершения сделок по участию в капитале российских компаний Русал, En+ и Группа ГАЗ до 7 января 2019 года.

Как сообщается на сайте американского Минфина, это решение продлевает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами российских компаний, которые попали под санкции США.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски - Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

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