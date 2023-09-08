Пентагон продлил срок учений украинских военнослужащих на танках Abrams 8 сентября, 17:49 Танк Abrams в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украинские военнослужащие еще несколько недель будут обучаться управлению и ремонту танков Abrams.

Об этом заявил спикер Командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл, сообщает Голос Америки.

По словам чиновника, Украина попросила о том, чтобы обучение продолжили до тех пор, пока продолжается переоснащение 31 танка, которые готовятся передать Силам обороны.

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Он также добавил, что тренировки продолжаться еще несколько недель. Учения украинских военнослужащих проходят на американской базе в Германии.

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31 августа издание Politico сообщило, что Украина должна получить несколько американских танков Abrams уже в середине сентября 2023 года.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что в целом союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков».

