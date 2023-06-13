США продлили санкции против Беларуси еще на год

13 июня, 06:56
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Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Илья Питалев/Кремль через REUTERS)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Илья Питалев/Кремль через REUTERS)

США продлили действие санкций в отношении Беларуси еще на год. Срок действий ограничений должен был завершиться 16 июня.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и продолжающиеся злоупотребления белорусского режима продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — заявил американский президент.

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Как отмечается в заявлении, в связи с этим Байден решил продлить действие санкций в отношении Беларуси, объявленных ранее, еще на год.

Срок действий ограничений должен был завершиться 16 июня.

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Накануне Великобритания расширила список санкций против Беларуси из-за ее поддержки войны России против Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Беларусь Украина-Беларусь Война в Украине Россия-Беларусь

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