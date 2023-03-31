США призывают уехать из России всех американцев, даже журналистов
Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)
Администрация президента США Джо Байдена призвала покинуть Россию всех американских граждан, теперь включая даже журналистов.
Об этом в комментарии CNN сказал Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США.
Он сообщил, что США до сих пор не получили консульского доступа к арестованному в РФ журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
Ранее США предостерегли граждан США от поездок в Россию. Кирби подчеркнул, что теперь эти рекомендации касаются даже работающих в стране журналистов.
«Американцам сейчас не время быть в России. Если вы сейчас в России — по делам или в отпуске, любое путешествие — вам нужно уехать немедленно. Это не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас враждебная среда для американских граждан. И вам пора ехать, если вы там», — сказал Кирби.