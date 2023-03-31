США призывают уехать из России всех американцев, даже журналистов 31 марта, 22:55 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Администрация президента США Джо Байдена призвала покинуть Россию всех американских граждан, теперь включая даже журналистов.

Об этом в комментарии CNN сказал Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности США.

Он сообщил, что США до сих пор не получили консульского доступа к арестованному в РФ журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

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Ранее США предостерегли граждан США от поездок в Россию. Кирби подчеркнул, что теперь эти рекомендации касаются даже работающих в стране журналистов.

«Американцам сейчас не время быть в России. Если вы сейчас в России — по делам или в отпуске, любое путешествие — вам нужно уехать немедленно. Это не лучшее место для вас, даже если вы работаете журналистом. Россия сейчас враждебная среда для американских граждан. И вам пора ехать, если вы там», — сказал Кирби.