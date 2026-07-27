США в Совбезе ООН призвали Россию и Украину немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам

Соединенные Штаты призвали Россию и Украину как можно скорее объявить о прекращении огня и возобновить переговорный процесс , подчеркнув, что завершение войны военным путем невозможно.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

Американский дипломат напомнил об ударе российской ракеты по гражданскому зерновозу в Черном море, в результате которого погибли 10 членов экипажа из Индии и Сирии.

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По словам Негреа, этих жертв и многих других потерь можно было бы избежать, если бы Россия согласилась на призыв президента США Дональда Трампа провести переговоры для прекращения войны.

«Военного решения этой войны не существует. И Украина, и Россия должны вернуться за стол переговоров. Пролито слишком много крови. Из-за этой войны мир платит слишком высокую цену. Она должна закончиться», — сказал Негреа.

Он также подчеркнул, что Вашингтон в очередной раз призывает к немедленному прекращению огня и проведению переговоров между Киевом и Москвой для достижения долгосрочного мира.

Негреа подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и впредь играть конструктивную роль в мирном урегулировании и содействовать диалогу между сторонами.

24 июля агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе и что это предложение должно быть передано российской стороне.

Издание отмечало, что Украина уже обращалась к главе государства-агрессора РФ Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня. Ранее эти предложения были отвергнуты, но теперь, как указал источник Reuters, на Путина может повлиять давление, которое оказывают на российскую экономику украинские удары по инфраструктуре и логистике России.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что не будут комментировать информацию об обсуждении Украиной и США возможности прекращения воздушных атак, поскольку для этого «еще рано».

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне 28 июля. Помимо встречи с американским коллегой, Зеленский планирует принять участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма.