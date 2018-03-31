США призвали Украину отменить е-декларирование для активистов

В США считают требование об е-декларировании для активистов давлением на гражданское общество

Администрация США призвала украинское руководство отменить е-декларирование для активистов и членов неправительственных организаций, назвав его давлением на гражданское общество, которое борется за прозрачность управления в Украине.

"Соединенные Штаты решительно призывают руководство Украины отменить законодательство, которое требует декларирования активов для представителей гражданского общества, а также международных представителей наблюдательных советов государственных предприятий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Система декларирования активов в Украине "должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных неудобств и давления на гражданское общество", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркивается в документе, это законодательство "направлено против тех самых лиц, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине", во исполнение обещаний Евромайдана и стремления украинского народа к демократическому государству, которое руководствуется верховенством права.

"Мы призываем правительство Украины срочно отменить требования декларирования имущества в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и одновременно обеспечить временную амнистию для тех, кто не подаст декларации до установленного срока", - отметили в Госдепе США.

Ранее Большая семерка призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров.

Напомним, что 1 апреля истекает срок подачи е-деклараций представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Весной 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и которые должны подавать электронную декларацию. К субъектам декларирования также отнесли физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.

В Верховной Раде анонсировали очередное голосование за отмену этой нормы на 3 апреля.