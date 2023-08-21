США призвали своих граждан срочно выехать из Беларуси 21 августа, 20:39 Ранее Литва начала строить укрепления на закрытом КПП с Беларусью (Фото:Laurynas Kasčiūnas/Facebook)

В понедельник, 21 августа, граждан США попросили срочно покинуть Беларусь. Причиной стало закрытие двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.

Об этом сообщает посольство США в Беларуси.

В посольстве призвали граждан США не въезжать в Беларусь из-за ее содействия российской агрессии против Украины, произвольного применения местных законов, возможности гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства.

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«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Также им советуют не ехать в Россию или Украину.



18 августа литовское правительство временно закрыло два пункта пропуска с Беларусью в Тверецюс/Видзы и Сумскас/Лоша.



На данный момент, открыто четыре пограничных перехода, а именно: Лаворишкес/Котлова, Мядининкай/Каменный, Райгардас/Привалка и Шальчининкай/Бенякони.

Кроме того, правительства Польши, Литвы и Латвии также заявили о возможном закрытии пограничных переходов с Беларусью.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.



23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

Инфографика: NV

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора возле белорусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или косвенной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.