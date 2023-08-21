США призвали своих граждан срочно выехать из Беларуси
Ранее Литва начала строить укрепления на закрытом КПП с Беларусью (Фото:Laurynas Kasčiūnas/Facebook)
В понедельник, 21 августа, граждан США попросили срочно покинуть Беларусь. Причиной стало закрытие двух пунктов пропуска на литовско-белорусской границе.
Об этом сообщает посольство США в Беларуси.
В посольстве призвали граждан США не въезжать в Беларусь из-за ее содействия российской агрессии против Украины, произвольного применения местных законов, возможности гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства.
«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Также им советуют не ехать в Россию или Украину.
18 августа литовское правительство временно закрыло два пункта пропуска с Беларусью в Тверецюс/Видзы и Сумскас/Лоша.
На данный момент, открыто четыре пограничных перехода, а именно: Лаворишкес/Котлова, Мядининкай/Каменный, Райгардас/Привалка и Шальчининкай/Бенякони.
Кроме того, правительства Польши, Литвы и Латвии также заявили о возможном закрытии пограничных переходов с Беларусью.
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.
29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора возле белорусского города Гродно.
Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».
Премьер-министр предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».
3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.
Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или косвенной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.