США призывают своих граждан немедленно покинуть Россию. Не исключают рисков призыва в армию и терроризма 13 февраля, 10:25 Посольство США в России (Фото:Посольство США в РФ/U.S. Embassy Russia/Twitter)

Посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну и не путешествовать туда из-за «непредсказуемых последствий» неспровоцированного полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится на сайте дипучреждения.

Среди других причин выезда из России называют, в частности, угрозу преследования и задержания граждан США, своевольное применение местного законодательства и возможность терроризма. Также в посольстве не исключают, что Москва может отказать признавать двойное гражданство граждан США, призвать их в армию, мобилизовать или препятствовать выезду из России.

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«Гражданам США, проживающим или путешествующим по России, следует немедленно покинуть ее территорию[…] Российские спецслужбы арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, выделяли граждан США в России для задержания и преследования, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении, а также осуждали их на тайных судебных процессах или без предоставления достоверных доказательств», — говорится в сообщении.

Посольство предупредило, что предоставлять обычные или экстренные услуги американцам в России «серьезно ограничено», особенно в отдаленных от посольства США в Москве районах.

Соединенные Штаты неоднократно предостерегали своих граждан покинуть территорию РФ. Последнее такое публичное предупреждение было в сентябре 2022 года после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», пишет The Guardian.