США призвали союзников усилить давление на Россию

Соединенные Штаты призвали союзников и другие страны мира усилить давление на Россию и давить на нее, пока она не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Радио Свобода.
В то же время Сандерс напомнила слова президента США Дональда Трампа, что благом для всего мира будет, если с Москвой удастся наладить отношения.
Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что в состоянии наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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