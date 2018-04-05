США призвали союзников усилить давление на Россию

Сандерс напомнила слова Трампа, что благом для всего мира будет, если с Москвой удастся наладить отношения

Соединенные Штаты призвали союзников и другие страны мира усилить давление на Россию и давить на нее, пока она не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Радио Свобода.

В то же время Сандерс напомнила слова президента США Дональда Трампа, что благом для всего мира будет, если с Москвой удастся наладить отношения.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что в состоянии наладить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.