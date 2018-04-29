США призвали союзников по всему миру ввести санкции против Ирана

В Госдепе призвали страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана

Директор по политическому планированию в Госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США призывают страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы, передает Reuters.

"Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнерами", - цитирует агентство Хука.

По словам советника, Иран будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.

Напомним, 24 апреля по итогам переговоров в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Дональд Трамп объявили о намерении разработать новое соглашение по ядерной программе Ирана.

По словам президента Франции, новое соглашение должно включать в себя три дополнительных пункта: иранскую программу разработки баллистических ракет, влияние на Ближнем Востоке и что произойдет после 2025 года, когда в соответствии с нынешним соглашением будут сняты ограничения на программу обогащения урана в Иране.

В то же время, Трамп отметил, что новое соглашение с Ираном будет разработано на "прочной основе".

Ранее Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" восстановить обогащения урана, если США реализуют свои угрозы.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть его.