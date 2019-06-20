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США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17

Сегодня, 05:05
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США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу MH17 - фото

REUTERS/Eva Plevier

Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четырем подозреваемым по делу MH17

США приветствуют объявление международной следственной группы по MH17 и призывают Россию наказать виновных.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенного госдепартаментом.

«Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014 г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом», — говорится в сообщении.

В Госдепе также отметили, что США «приветствуют сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года».

«Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы — независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной», — отмечает глава внешнеполитического ведомства США.

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Напомним, что 19 июня прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на арест.

По версии следователей, Сергей Дубинский был ключевой фигурой в организации транспортировки ЗРК Бук из Донецка в поселок Снежное, откуда, вероятно, была выпущена ракета, что уничтожила Boeing-777.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Россия Нидерланды Госдеп США США Майк Помпео MH17

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