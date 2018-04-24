США призвали Россию быть "конструктивным партнером" для прекращения конфликта в Сирии

Соединенные Штаты Америки призвали РФ прекратить создавать препятствия для мира в Сирии и стать "конструктивным партнером" для прекращения конфликта, передает Reuters.

"Россия должна быть конструктивным партнером в Сирии или будет привлечена к ответственности", - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне и.о. Госсекретаря США Джон Салливан в конце двухдневного заседания министров иностранных дел G7 - Большой семерки.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что члены Большой семерки обещают продолжать поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, в канадском Торонто состоялась встреча министров иностранных дел G7 – Большой семерки. В ней впервые принимала участие Украина, которую представлял глава МИД Павел Климкин.