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США призвали РФ отвести войска на Донбассе и освободить украинских узников

Вчера, 12:28
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EPA

Пророссийские боевики Донбасса

Посольство США в Украине констатировало, что Россия  с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений нарушает эти договоренности.

Об этом говорится в Facebook посольства США.

"В течение последних 4 лет, которые исполняются сегодня с момента подписания Трехсторонней контактной группой комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает эти соглашения", - заявили дипломаты.

Посольство США призвало Россию прекратить разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня.

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Договоренности предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем Точка У.

вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; разоружение всех незаконных групп;

восстановление Украиной полного контроля над государственной границей в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.

Теги:   Украина Донбасс Россия США

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