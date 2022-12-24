Назвал войну войной. США призвали Путина признать реальность и вывести российские войска из Украины 24 декабря, 10:32 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

США призвали российского диктатора Владимира Путина признать реальность и вывести свои войска из Украины после того, как он назвал развязанное полномасштабное вторжение войной, а не «специальной военной операцией».

Об этом заявил представитель Госдепа, сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», — сказал Путин 22 декабря, впервые публично назвав войну войной.

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В России открывают уголовные дела против тех, кто называет вещи своими именами и говорит слово «война». Питерский муниципальный депутат Никита Юферев заявил, что прокуратура и МВД РФ теперь должны возбудить против Путина уголовное дело из-за «фейки об армии».

«С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что „специальная военная операция“ Путина была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она есть. В качестве следующего шага для признания реальности мы призываем его прекратить эту войну путем вывода своих войск из Украины», — заявили в Госдепе.

Он добавил: независимо от терминологии, использованной диктатором, агрессия России против суверенного соседнего государства привела к смертям и разрушениям.

«Народ Украины, без сомнения, не находит утешение в том, что Путин констатирует очевидное, равно как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники погибли в войне, развязанной Путиным», — сказал представитель Госдепа.



Комментируя заявление российского диктатора о цели России «окончить войну», в Кремле заявили, что «любой конфликт завершается за столом переговоров», а речь идет прежде всего о «скорейшем окончании войны путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит».

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что частые появления Путина на публике и «размытые заявления» о войне свидетельствуют о том, что его беспокоит свой имидж, а также он стремится стать для российской аудитории «лидером военного времени».