США призывают Иран прекратить продавать России беспилотники — FT 16 августа, 10:16 Флаг Ирана (Фото:Лизи Ниснер/Рейтер)

США призывают Иран прекратить продажу России беспилотников в рамках обсуждения «негласной договоренности» между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности и сдерживанию ядерного кризиса, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с обсуждениями, администрация президента США Джо Байдена подняла этот вопрос с исламским режимом на непрямых переговорах в Катаре и Омане, которые проходили в этом году.

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Сообщается, что этот вопрос поднимался вместе с переговорами по соглашению об обмене пленными, благодаря которому на прошлой неделе Тегеран перевел четырех граждан Ирана и США из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и другого лица, знакомого с переговорами, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки России беспилотников, которые Москва использует в войне против Украины, а также компонентов для них.

Чиновник добавил, что Тегеран, который официально отрицает, что его беспилотники используются в Украине и «неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте», но Вашингтон хочет «более конкретных шагов».

Иранский чиновник и другое информированное лицо заявили, что участники переговоров надеются, что диалог приведет к договоренности обеих сторон о мерах по деэскалации. Для Ирана это будет означать согласие не обогащать уран выше 60 процентов, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и обязаться не «нацеливаться на американцев».

Он добавил, что в свою очередь, Вашингтон воздержится от введения новых санкций против Ирана в некоторых сферах, за исключением тех, что касаются прав человека, и не будет строго контролировать санкции, которые уже действуют в отношении продажи нефти, сказал иранский чиновник.

Ранее в разведке Британии предположили, что Россия, вероятно, начала применять в войне против Украины БПЛА собственного производства на основе иранских проектов беспилотников типа Shahed.

Помощь России от Ирана в войне против Украины — что известно

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

В совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.

Британская разведка также сообщала, что страна-агрессор, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА по воздуху к большим партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства «шахедов» при поддержке Ирана, подтверждали в разведке.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству дронов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для войны против Украины.

12 июня сообщалось, что в сбитом иранском дроне-камикадзе обнаружили деталь китайского производства 2023 года выпуска.

26 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что остатки шахедов, которые были найдены после последних атак РФ, имели маркировку кириллицей, что говорит о том, что они российского производства.

8 августа министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси призвал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахиана не предоставлять России оружие для ее войны против Украины.