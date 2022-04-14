США, скорее всего, признают геноцид украинцев со стороны России — Нуланд 14 апреля, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Официальное определение геноцида украинцев со стороны России потребует сбора доказательств — Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Соединенные Штаты определят факт совершения Россией геноцида в Украине, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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В интервью CNN она рассказала, что президент США Джо Байден «говорил от всего сердца, когда назвал то, что мы наблюдаем на Украине, геноцидом со стороны Российской Федерации и ее военных».

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Нуланд сказала, что в США существует «процесс сбора доказательств с течением времени», чтобы сделать официальное определение геноцида правительством.

«Спрогнозирую, что мы в конечном счете, вероятно, обнаружим то, о чем говорил президент Байден, когда соберем все эти доказательства, потому что то, что происходит там — это не случайность, а преднамеренное решение РФ своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население», — убеждена Нуланд.

На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего воздействия на российского диктатора Владимира Путина, чиновник объяснила это тем, что он «не заботится о своем народе или своей стране, и его заботят только его собственные имперские амбиции».

«Он не понимает, что то, что он делает, не только превращает Украину в руины, но и превращает Россию в тюрьму», — резюмировала Нуланд.

До сих пор США воздерживались от того, чтобы называть то, что происходит в Украине, геноцидом.

При этом президент США Джо Байден призвал провести расследование военных преступлений Путина и заявил, что будет добиваться ужесточения санкций против России.

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