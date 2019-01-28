США признали спецпосланника Венесуэлы, назначенного Гуайдо Сегодня, 09:29 116 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо назначил спецпосланника в США несколько дней назад EPA

США признают поверенным в делах Венесуэлы в стране члена венесуэльской оппозиционной социал-демократической партии Народная воля Карлоса Альфредо Веккио.

В заявлении американского госсекретаря Майка Помпео говорится, что Соединенные Штаты "с нетерпением ожидают" работы с Веккио и "другим дипломатическим персоналом".



Несколько дней назад глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом Венесуэлы, назначил Веккио на должность спецпосланника в США.

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Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.