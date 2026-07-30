Министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах, посол Украины в Великобритании в 2020-2023 годах Вадим Пристайко в интервью Radio NV обратил внимание на то, что США признали, что Украина отказалась от предложения, которое ей навязывал «дух Анкориджа».

«Наша субъектность выросла не только на бумаге, о чем мы любили говорить в своих статьях и выступлениях. Нет, наша субъектность связана с тем, что мы, например, отказались от того предложения, которое нам навязывалось „духом Анкориджа“. Это признала американская сторона», — заявил Пристайко в эфире Radio NV.

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Он отметил, что о том, что появившиеся после встречи в Анкоридже президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина предложения прекращения войны России против Украины провалились, так как не устраивают Украину, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Надо, условно говоря, приветствовать их способность политически признать свою неправоту. А это именно так выглядело, когда Рубио сказал, что "нет-нет, мы это больше не делаем, потому что это украинцев не устраивает". Не американцев, заметьте, а украинцев. Каким бы мы ни были меньшим партнером по отношению к американцам, они взвешивают и учитывают нашу точку зрения», — сказал украинский дипломат.

Пристайко добавил, что сейчас Украина и США, вероятно, обсуждают «стартовые позиции» договоренности о прекращении войны России против Украины, которые затем представят российской стороне.

Отказ США от «духа Анкориджа» — главное

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «на Аляске не было никакого соглашения», а было лишь предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на эти слова с упреком.

28 июня российский диктатор Владимир Путин признал, что «в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей», и утверждал, что «компромиссы, которые обсуждались, как раз и были теми предложениями, которые были выдвинуты американской стороной нам».

23 июля после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле Рубио заявил, что предложенный Россией в Анкоридже подход к мирному урегулированию провалился, поскольку был неприемлем для Украины.