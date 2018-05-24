США привержены предоставлению оборонительного оружия Украине - Помпео

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Майк Помпео

Майк Помпео

Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, посвященных вопросу стратегических приоритетов и бюджета Госдепартамента, передает Голос Америки.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия.

"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 22 мая на полигоне в Черниговской области состоялись первые испытания Javelin и украинских ракет Стугна. В качестве цели военные применили настоящие танки.

Сообщение об испытаниях Javelin в Украине поприветствовал сенатор США Роб Портман.

"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - написал Портман на своей странице в Twitter.

После зеленого света администрации президента США Дональда Трампа в марте Государственный департамент одобрил продажу летального оружия Украине, в том числе и 210 ракет и пусковых установок Javelin по расчетной цене в 47 млн долларов и 37 командно-пусковых установок.

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