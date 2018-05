США привержены предоставлению оборонительного оружия Украине - Помпео

Соединенные Штаты поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, посвященных вопросу стратегических приоритетов и бюджета Госдепартамента, передает Голос Америки.

Отвечая на вопросы конгрессменов, Помпео выразил поддержку предоставлению оборонительного оружия Украине, однако отметил, что не уверен относительно конкретных видов оружия.

"Мы привержены предоставлению оборонительного оружия Украине", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 22 мая на полигоне в Черниговской области состоялись первые испытания Javelin и украинских ракет Стугна. В качестве цели военные применили настоящие танки.

Сообщение об испытаниях Javelin в Украине поприветствовал сенатор США Роб Портман.

"Предоставление Javelin стало кульминацией лет тяжелой работы", - написал Портман на своей странице в Twitter.

The delivery of Javelins to #Ukraine is the culmination of years of hard work. I saw firsthand evidence of Russian aggression on the Eastern border of #Ukraine last month, and this underscores America’s support for Ukraine’s right to defend itself against Russian aggression.