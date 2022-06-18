США приостановили продажу Украине ударных беспилотников
Беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Фото:wikipedia.org)
Работа Белого дома по подготовке сделки по продаже Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle приостановлена. Там опасаются, что секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки России.
Об этом сообщает Reuters.
Техническое возражение против продажи было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.
Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России.
Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне.
Четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics изначально предназначались для армии США. Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за экземпляр.
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