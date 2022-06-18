США приостановили продажу Украине ударных беспилотников

18 июня, 04:34
Цей матеріал також доступний українською
Беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Фото:wikipedia.org)

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle (Фото:wikipedia.org)

Работа Белого дома по подготовке сделки по продаже Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle приостановлена. Там опасаются, что секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки России.

Об этом сообщает Reuters.

Техническое возражение против продажи было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.

Видео дня
Читайте также:

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook) «Максимально полезная неделя». У Украины есть значительные результаты на фронте благодаря помощи США — Зеленский

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России.

Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне.

Четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics изначально предназначались для армии США. Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за экземпляр.

Читайте также:
«Подчеркивали сами». США не будут против использования своего оружия для ударов по Крыму — разговор с израильским офицером
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Беспилотник Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X