В марте США приняли 12 украинских беженцев по программе переселения 7 апреля, 05:10 Цей матеріал також доступний українською Переселение в США — медленный и обременительный процесс (Фото:. REUTERS/Kacper Pempel)

По данным Госдепа, в марте США приняли 12 украинских беженцев по программе переселения. США обязались принять до 100 000 украинских беженцев.

Об этом сообщает CNN.



Указывается, что переселение в США — медленный и обременительный процесс, и большинство украинцев, прошедших программу в прошлом месяце, скорее всего, подали заявление много лет назад, до того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину.

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«Переселение беженцев должно быть постоянным и долговременным решением, которое требует в среднем 18−24 месяцев обработки. Переселение может быть не самым подходящим путем для тех, кто ищет временную безопасную гавань, пока они не смогут вернуться домой», — ранее заявил CNN представитель Госдепартамента.

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