В Госдепе США пообещали «агрессивные меры» против Ирана из-за продажи дронов и ракет России

19 октября, 00:20
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США введут новые санкции против Ирана (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США введут новые санкции против Ирана (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США примут «практические и агрессивные меры», чтобы помешать Ирану продавать беспилотники и ракеты России. Об этом заявил спикер Госдепартамента Ведант Пател во время брифинга во вторник, 18 октября.

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По словам спикера, углубление сотрудничества России с Ираном представляет «серьезную угрозу» для региона и всего мира, и США будут вводить санкции, в том числе применять меры экспортного контроля в отношении любых причастных компаний. Он заявил, что все, кто сотрудничает с Ираном и может потенциально иметь отношение к производству беспилотников и ракет, должны быть осторожны.

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Пател добавил, что США работают с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на «растущие угрозы» со стороны России и Ирана.

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https://twitter.com/StateDept/status/1582433938856894465

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран пообещал передать РФ ракеты «земля-земля» в дополнение к ударным беспилотникам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок оружия России. Страна-агрессор использует дроны иранского производства для ударов по территории Украины и убийства гражданских.

Инфографика: НВ

В МИД Ирана утверждают, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.

https://www.youtube.com/embed/ho28oi6MUs8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Иран Госдеп Госдеп США Санкции США Санкции Запада Война России против Украины

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